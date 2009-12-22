"Союз-Віктан" припиняє діяльність в Україні і Росії

Алкогольна група "Союз-Віктан" припиняє свою діяльність: українська частка групи проходить процедуру банкрутства з листопада цього року, а сьогодні до Арбітражного суду Московської області буде передано заяву про банкрутство дочірньої компанії групи у Росії, повідомляє «Комерсант-Украина».

Співвласник групи Андрій ОХЛОПКОВ стверджує, що ТОВ "Союз-Віктан Лтд" (виробничі потужності в Сімферополі) теж може бути визнане банкротом: 24 листопада п.р. Господарський суд Києва ухвалив рішення про порушення відповідного провадження, ввів мораторій на виконання вимог кредиторів, зупинив виконання боржником зобов`язань зі сплати податків і зборів. А сьогодні буде направлено заяву до Арбітражного суду Московської області про визнання банкрутом головної компанії в Росії – ЗАТ "Союз-Віктан".

Видання, посилаючись на джерело, повідомляє, що серед основних кредиторів групи – українські підрозділи «ОТП-банку», «Ощадбанку», «Альфа-банку». У листопаді п.р. «Альфа-банк» вимагав через Московський арбітражний суд з виробника 697,311 млн. крб. (приблизно 22 млн. дол.) за кредитом – позови було подано на адресу українських ТОВ «Фірма «Союз-Віктан Лтд», ЗАТ «Завод марочних вин і коньяків «Коктебель», ТОВ «Союз-Віктан Трейд» і російських ТОВ «Союз-Віктан» і ЗАТ «Союз-Віктан». Загальний кредитний портфель групи у банках оцінюється в 170-200 млн. дол.

У російському офісі компанії "Союз-Віктан" кореспонденту УНІАН відмовилися надати інформацію про те, чи була подано сьогодні заяву до Арбітражного суду Московської області про визнання банкрутом головної компанії в Росії – ЗАТ "Союз-Віктан", заявивши, що про це "інформації немає".

Довідка УНІАН. «Союз-Віктан» – виробник алкогольних напоїв. Компанію засновано в 1994 році. Виробничі потужності зосереджені в Україні (АР Крим) і Росії (м. Руза і недобудований майданчик в Литкарино).

Основний бізнес компанії – виробництво і дистрибуція алкогольних напоїв. У асортименті – ТМ «Союз-Віктан», «Medoff», «Мърная», «Longer».

Обсяг продукції, який здатні виробляти заводи групи компаній «Союз-Віктан», перевищує 15 млн. дал на рік.