Завод «Столичний» планує збільшити виробництво ігристих вин

Київський завод шампанських вин "Столичний" (КЗШВ), що входить в Henkell&Co. Gruppe (Німеччина), планує збільшити виробництво ігристих вин за результатами цього року до 16,3 млн. пляшок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів у понеділок виконавчий директор Валерій РОМАНСЬКИЙ.

За його словами, підприємство в поточному році планує на 7% збільшити виробництво ігристих вин для внутрішнього ринку – до 15,6 млн. пляшок, і на 40% збільшити виробництво для зовнішніх ринків – до 0,7 млн. пляшок.

Крім того, начальник відділу продажів КЗШВ Олег УСТИМЕНКО повідомив, що 2010 рік буде орієнтований на експорт, і якщо компанія підпише всі заплановані контракти, то зростання експорту складе 40%. Він повідомив, що в даний час КЗШВ здійснює постачання ігристого вина до Німеччини, Австралії, країн Прибалтики і Росії. При цьому до Росії тільки недавно почали постачати, але наступного року компанія має намір нарощувати експорт на російський ринок. Також планують налагодити експорт до Монголії.

При цьому В.РОМАНСЬКИЙ повідомив, що в 2009 р. місткість українського ринку ігристих вин знизилася на 20%, хоча за офіційною статистикою виробництво знизилося на 5%. Він пояснив, що багато виробників наростили експортні постачання.

Довідка УНІАН. Київський завод шампанських вин «Столичний» випускає шампанське з 1954 року. У 2007 р. КЗШВ увійшов до групи компаній Henkell&Sohnlein. На сьогодні німецька компанія Henkell&Sohnlein володіє 76% КЗШВ «Столичний».

Асортимент заводу складає близько 30 видів шампанського. Основні ТМ: «Радянське шампанське», «Українське», «Золоте», «Мускат ігристий».

КЗШВ в 2006 році збільшив чистий прибуток в 2,9 разу – з 1 млн. 432,3 тис. грн. до 4 млн. 111,5 тис. грн. Частка ринку, за оцінками компанії, складає 23%.

Компанія Henkell&Sohnlein Sektkellereien KG заснована в 1832 році і зареєстрована в Австрії. Підприємство є 100% сімейною власністю і входить до групи «Еткер» (Oetker Gruppe). Компанія володіє рядом підприємств у восьми країнах Європи.