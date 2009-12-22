Бунге Україна вивела на ринок майонез під ТМ «Олейна»

Бунге Україна вивела на ринок України майонез під ТМ «Олейна». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Наголошують, що компанія бачить сегмент майонезів привабливим для себе. «Як відомо, основна складова майонезу - це рафінована олія. Відповідно, займаючи сильні позиції на олійному ринку, наша компанія зробила цілком логічний крок з розширення бізнесу, почавши виробництво майонезу», - відзначив директор Департаменту продуктів харчування Бунге Україна Ігор БІЛІНСЬКИЙ.

У компанії уточнили, що нова продукція позиціонується в середньому ціновому сегменті. Лінійка продукції під ТМ «Олейна» включає три основні види майонезів – це висококалорійний майонез “Олейна. Рафінований. Преміальний” (72% жирності), середньокалорійний майонез “Олейна. Рафінований. Класичний” (50% жирності) і низькокалорійний майонез “Олейна. Рафінований. Легкий” (30% жирності). При цьому компанія не уточнює запланований на 2010 рік об`єм виробництва нового продукту.

Виробництво майонезу під ТМ «Олейна» на сьогодні здійснює ЗАТ «Славолія».

Довідка УНІАН. ТМ «Олейна» належить Bunge Ltd – міжнародній інтегрованій компанії, що працює на ринку сільгосппродукції і продуктів харчування. Bunge Ltd була заснована в 1818 р. в Амстердамі, в даний час головний офіс компанії знаходиться в Уайт Плейнс, Нью-Йорк (США). Оборот компанії складає майже 25 млрд. дол. на рік. Bunge є світовим лідером на ринку пляшкової рослинної олії.

Бунге Україна є українським підрозділом Bunge Ltd. Компанії належать більше 94% акціонерного капіталу ЗАТ «Дніпропетровський олієекстакційний завод», торгові марки «Олейна» і «Розумниця», а також елеватори в Одеській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях.