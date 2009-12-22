Тігіпко: Україні слід відродити цукрову промисловість

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО переконаний, що нашій державі слід відродити цукрову промисловість.

Про це він заявив під час відвідування кондитерського підприємства «Лучіано» в Донецьку. «Недавно Україна була одним із найбільших виробників цукру, а сьогодні перетворилася на його імпортера. Наші цукрові заводи або порізані на металобрухт, або працюють з мінімальним завантаженням. Цукрова галузь потребує негайного відродження», - констатував С.ТІГІПКО.

За його словами, незграбна політика держави щодо виробників цукру створила низку проблем для кондитерських підприємств. «Вітчизняні кондитери мають бути забезпечені власною дешевою сировиною і не залежати від товарних криз на світових ринках», – упевнений С.ТІГІПКО. Окрім того, переконаний політик, підприємства кондитерської галузі потребують кредитної підтримки від держави, адже їхня продукція є конкурентоспроможною на зовнішніх ринках.