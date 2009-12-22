Тігіпко: Україні слід відродити цукрову промисловість
...щоб не було проблем для кондитерів
Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО переконаний, що нашій державі слід відродити цукрову промисловість.
Про це він заявив під час відвідування кондитерського підприємства «Лучіано» в Донецьку. «Недавно Україна була одним із найбільших виробників цукру, а сьогодні перетворилася на його імпортера. Наші цукрові заводи або порізані на металобрухт, або працюють з мінімальним завантаженням. Цукрова галузь потребує негайного відродження», - констатував С.ТІГІПКО.
За його словами, незграбна політика держави щодо виробників цукру створила низку проблем для кондитерських підприємств. «Вітчизняні кондитери мають бути забезпечені власною дешевою сировиною і не залежати від товарних криз на світових ринках», – упевнений С.ТІГІПКО. Окрім того, переконаний політик, підприємства кондитерської галузі потребують кредитної підтримки від держави, адже їхня продукція є конкурентоспроможною на зовнішніх ринках.