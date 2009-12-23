Українські молочники занепокоєні зростанням імпорту

Молочні компанії України заявляють про свою нездатність конкурувати з імпортом вершкового масла з Білорусі, яке дешевше за українську продукцію. Про це повідомив журналістів віце-президент компанії «Терра-фуд» Вадим Чагаровський, повідомляє АПК-Информ.

«Білорусь стрімко нарощує продажі. Так, в 2008 р. вона експортувала до України 9 тис. тонн продукції, тоді як за 9 місяців п.р. - вже 15 тис. Дефіцит українського ринку по балансу складає 30 тис. тонн», - заявив В.Чагаровський.

За його словами, причина зростання імпорту криється у державній підтримці великого молочного господарства в цій країні, що призвело до зростання виробництва молока, вершкового масла та молочної сировини (сухе молоко, казеїн тощо).

Як відзначив представник компанії, за 9 місяців 2009 р. Україна скоротила виробництво молока з 4,2 до 3,7 млн. тонн. За цей період Білорусь виробила 4,4 млн. тонн молока при населенні меншем у 10 разів, ніж в Україні.

«В результаті підтримки великих ферм ціна на молоко в Білорусі складає 33 центи, тоді як в Україні - 30-45 центів/л. Якщо й надалі ми не підтримуватимемо молочну галузь, доведеться збільшувати закупівлі молока і масла з Білорусі та інших країн», - відзначив він.