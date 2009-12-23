Європейська пшениця

Обсяг торгів на європейських біржах пшениці залишається мінімальним. Стабільність котирувань за підсумками торгів вівторка забезпечили «приклад» Чікаго, а також ослаблення курсу євро щодо долара США, повідомляє Зерно он-лайн.

Трейдери висловлюють надію, що слабкий євро залишиться ринковим чинником і на початку наступного року. У такому разі могли б покращатись експортні перспективи, особливо пшениці високої якості. Такий оптимізм певним чином підтримує недавня закупівля Оманом 45 тис. тонн мукомельної пшениці європейського походження.

Січневі котирування мукомельної пшениці на паризькій біржі MATIF залишилися на рівні 129,25 ?/тонна (184,76 $/тонна).

Січневі котирування фуражної пшениці на лондонській біржі LIFFE на ослабленні фунта стерлінгів виросли на 0,25 фунта до 104,50 Ј/тонна (167,86 $/тонна).