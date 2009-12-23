Україна може виграти від скорочення площ сіву пшениці у світі

Міжнародна зернова рада попередила про скорочення на 1% світовиз площ сіву пшениці. Порівняно з поточним маркетинговим роком у 2010/2011 рр. площа посівів скоротиться з 223.5 мільйонів га до 222 мільйонів гектарів, повідомляє УкрАгроКонсалт.

З проблемою скорочення виробництва зерна сткинуться США і Росія – найбільші експортери пшениці в світі. Серед причин скорочення посівних площ експерты називають низькі закупівельні ціни на пшеницю.

У країнах СНД загальна площа сіву пшениці в 2010/2011 році збережеться на рівні 2009/2010 маркетингового року. Цього сезону Міждународна зернова рада прогнозує скорочення площ обмолоту в Україні і Росії на 2% через зимові заморозки.

У разі реалізації прогнозів МЗР по скороченню посівних площ у сезоні 2010/2011 низькі ціни на зерно, що спостерігаються останнім часом, зміняться високими, що позитивно позничиться на рентабельності виробництва цієї культури і дозволить українській пшениці зберегти стійкі позиції на світових ринках.