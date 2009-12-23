Аграрії Житомирської області одержали з Аграрного фонду 115 млн. грн.

Сільгоспвиробники Житомирської області за січень-листопад 2009 року одержали з Аграрного фонду по трьох зернових програмах (спотові, форвардні та заставні закупівлі зерна) 115 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Згідно із повідомленням, по заставних операціях Аграрний фонд в цьому маркетинговому році прийняв від сільгосппідприємств області 102 заявки на отримання бюджетного кредиту на суму 63,26 млн. грн. під заставу 96,5 тис. тонн зерна, в т.ч. 26,7 тис. тонн ячменю, 33,4 тис. тонн пшениці, 27,4 тис. тонн жита та 9 тис. тонн кукурудзи.

По спотових операціях цього року Аграрний фонд купив 22,1 тис. тонн зерна урожаю 2008 року і 2,8 тис. тонн – урожаю 2009 року, в цілому 24,9 тис. тонн.

Начальник Головного управління агропромислового розвитку Житомирської ОГА Н.Дідковський нагадав, що Житомирське регіональне відділення Аграрного фонду підписало з сільгоспвиробниками регіону форвардні контракти на реалізацію 18,9 тис. тонн продовольчого зерна. Крім того, для гарантування продовольчої безпеки в області сформований продовольчий резерв зерна в розрахунку виробництва і норм споживання його населенням у кількості 45,2 тис. тонн зерна, що на 2,8% більше від плану.