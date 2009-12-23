УКАБ сподівається: Президент підпише антикризовий закон для АПК

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) сподівається на підписання найближчим часом Президентом прийнятого Верховною Радою 22 грудня так званого аграрного антикризового закону, повідомляє АПК-Информ.

"Ми сподіваємося, що Президент України щонайшвидше підпише цей закон, оскільки документ має велике значення для аграрного сектора", - сказав президент УКАБ Олексій Лісситса на прес-конференції 22 грудня.

В той же час, він відзначив, що деякі норми закону викликають безліч питань. За словами президента асоціації, це стосується відрахування м`ясо-молочними підприємствами ПДВ не безпосередньо аграріям, як це було раніше, а до спеціального фонду державного бюджету для подальшої виплати дотацій на одну корову. А.Лісситса підкреслив, що невідоме, як розподілятимуться ці засоби із спецфонду, чи підпадуть під дотування господарства населення.

Керівник групи експертів асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Володимир Лапа відзначив, що що діяв раніше спеціальний режим стягування ПДВ при реалізації молока і м`яса був достатньо ефективним, особливо в умовах фінансової кризи. Відновлення податкових пільг, на його думку, в цілому позитивно позначиться на ситуації в галузі. Проте експерт вважає, що при реалізації норми про перелік ПДВ м`ясо-молочними підприємствами в спецфонд для подальшої виплати дотацій на одну корову, підтримка позбудеться інші напрями тваринництва, зокрема свиноводство.

"За нашими підрахунками, при відміні підтримки виробників свинини близько 40% цих підприємств стануть збитковими", - сказав В.Лапа.