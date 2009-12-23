Парламент розслідує неефективне управління держмайном в АПК

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин неефективного управління державним майном в агропромисловому комплексі”.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 199 із 431 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі. Для створення ТСК достатньо 150 голосів депутатів.

Завданням цієї комісії має бути розслідування обставин порушення Конституції та законодавства України посадовими особами центральних і місцевих органів, суб’єктами господарювання, що призвели до незадовільного фінансового стану підприємств агропромислового комплексу, численних службових зловживань та розкрадання державних коштів і майна, зловживань у сфері земельних відносин.

Головою тимчасової слідчої комісії обрано народного депутата Сергія РИЖУКА, а його заступником – Миколу РУДЧЕНКА.

Термін діяльності ТСК становитиме дев’ять місяців з дня прийняття цієї постанови.

Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу буде заслуханий на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше шестимісячного терміну з дня прийняття цієї постанови.