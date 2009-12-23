Україна може зайняти на світовому ринку нішу органічних продуктів

Україна могла б зайняти на світовому ринку нішу органічних продуктів. Таку думку висловив Надзвичайний і Повноважний Посол Великобританії в Україні Лі ТЕРНЕР в інтерв`ю газеті «Діло».

За його словами, виробництво органічних продуктів харчування зараз є справжнім бумом у Великобританії. «Можливо, це одна з тих сфер, де Україна може створити собі особливе ім`я. Я знаю, що деякі важливі аграрні країни спеціалізуються на виробництві органічних продуктів. Я також знаю, що в Україні одні з кращих ґрунтів, а також кращі кліматичні умови для ведення сільського господарства в Європі. Отже в цій області є величезний потенціал. Я думаю, Україні варто добре подумати про те, що є її унікальною пропозицією для ринку. Можливо, відповіддю є органічні продукти харчування», - відзначив Л.ТЕРНЕР.

При цьому він додав, що британські компанії зацікавлені інвестувати в агропромисловий комплекс України. «Є багато британських компаній, які зацікавлені в інвестуванні до України. Я знаю декілька компаній, які вже вкладають засоби в аграрний сектор, тому що незважаючи на те, що купувати і продавати землі поки не можна, їх можна орендувати», - сказав Л.ТЕРНЕР.