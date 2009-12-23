Аграрії й надалі отримуватимуть нафтопродукти за пільговими цінами

Кабінет Міністрів України доручив «Укргазвидобування» продовжити реалізацію нафтопродуктів аграріям за пільговими цінами на період з 1 січня по 1 червня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК.

Він уточнив, що згідно з ухваленим рішенням, «Укргазвидобування» щомісячно відвантажуватиме аграріям 11 тис. тонн дизпального за ціною 4,9 тис. грн. за тонну, а також 17 тис. тонн бензину А-80 за ціною 5,9 тис. грн. за тонну.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням зобов`язав дочірню компанію "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" забезпечити відпуск 52 тис. тонн дизельного пального і 68 тис. тонн бензину за ціною з урахуванням ПДВ, відповідно, не вище 4200 грн. за тонну і 4000 грн. за тонну для забезпечення сільгоспвиробників нафтопродуктами для проведення весняно-польових робіт у 2009 році.

У червні ц.р. уряд продовжив на три місяці (до вересня) механізм закупівлі сільгосппідприємствами нафтопродуктів для проведення робіт із збирання врожаю.