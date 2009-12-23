Експерт: продовження мораторію на продаж землі було очікуваним

Рішення Верховної Ради України про продовження мораторію на продаж землі було очікуваним у контексті майбутніх виборів.

Таку точку зору в коментарі агентству УНІАН висловив економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він підкреслив, що ідея ринку землі досі не знаходить масової підтримки серед українських виборців, і деякі кандидати на посаду президента навіть будують свою кампанію на гаслі «земля не повинна бути товаром». Епопея з мораторієм має довгу історію: парламент продовжує його вже багато років, нагадав економіст. За його словами, кожен раз висувається аргумент про те, що мораторій не може бути скасований, оскільки Україна ще не готова до цього, зокрема через відсутність додаткового законодавства, такого як закон про земельний кадастр. Потім, після пролонгації мораторію, питання про відповідні закони відкладається в довгий ящик, відзначив економіст.

Дуже ймовірно, вважає А.БЛІНОВ, що мораторій буде продовжено навіть у разі президентського вето. Економіст розглядає постійне продовження мораторію як серйозну перешкоду для розвитку українського аграрного сектору. Він підкреслив, що поки земля не стане ринковим товаром, неможливо буде визначити її ринкову вартість.

При цьому, додав економіст, аграрії не можуть використовувати землю як заставу з кредиту, що обмежує їх можливості для розвитку. До того ж компанії, які орендують землю, мають набагато менше мотивації інвестувати в підвищення її родючості, ніж ті, хто нею володіє, вважає А.БЛІНОВ. Збереження статус-кво також підтримує існування «сірого» та «чорного» ринків сільгоспземель в Україні, впевнений економіст.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 грудня ц.р. прийняла закон "Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України» (про терміни на продаж земельних ділянок).

Даним законом продовжено термін заборони внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств до 1 січня 2012 року. При цьому передбачено, що навіть у разі ухвалення законів про Державний земельний кадастр і про ринок земель продаж землі буде заборонений.