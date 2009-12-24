У Запорізькій області посіви озимих збільшилися на 9,4%

У Запорізькій області площі посівів озимих культур збільшилися на 9,4% порівняно з торішнім показником – до 644,1 тис. га.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Запорізькій області.

Згідно із повідомленням, зокрема, сільськогосподарські підприємства регіону збільшили площі посівів озимих культур на 7,7% – до 547,2 тис. га, приватні господарства – на 20%, до 96,9 тис. га.

За даними статуправления, у процентному співвідношенні збільшення площ посівів озимих культур забезпечене за рахунок збільшення площ, відданих під технічні культури, зокрема під рапс.

«Озимим рапсом засіває на 51,2% більше площ, чим минулого року, – 46,7 тис. га, тоді як площа засіву озимими на зерно збільшилася лише на 7,1% – до 595,3 тис. га», – повідомили в управлінні статистики.