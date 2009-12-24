У сільсьгосппідприємств Тернопільщини кількість кормів зменшилась

У сільськогосподарських підприємств Тернопільщини, які займаються тваринництвом, станом на 1 грудня 2009 року кількість кормів усіх видів склала 67,3 тис. т корм. од. Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні статистики у Тернопільській області, це на 11,3% менше, ніж на 1 грудня 2008 року.

За даними управління, кількість концентрованих кормів склала 34 тис. т корм. од, що на 10,5% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У розрахунку на одну умовну голову великої худоби припадало по 11,3 ц корм. од кормів усіх видів, у т.ч. концентрованих – 5,7 ц корм. од.