Cільгосппідприємства Криму збільшили реалізацію зернових

У січні-листопаді 2009 р. сільськогосподарськими підприємствами Автономної Республіки Крим реалізовано по всіх напрямах 655,6 тис. т зернових культур, або 107,6% по відношенню до аналогічного періоду минулого року. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно із повідомленням, зокрема обсяг реалізації пшениці склав 399,2 тис. т (на 17,6% більше), ячменю - 215,7 тис. т (на 8,6% менше), жита - 459 т (на 0,4% більше). Крім того, з початку року реалізовано 15,3 тис. т насіння соняшнику.

У січні-листопаді 2009 р. в Криму середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували товаровиробникам підприємства, що займаються зберіганням і переробкою зерна, склала 936,6 грн. за 1 т, зокрема на пшеницю - 858,9 грн. за 1 т (у січні-листопаді 2008г. відповідно 974,2 грн. і 965,7 грн. за 1 т).

Як повідомляв УНІАН, в січні-жовтні 2009 р. сільськогосподарськими підприємствами Автономної Республіки Крим реалізовано по всіх напрямах 611,9 тис. т зернових культур, або 103,5% по відношенню до аналогічного періоду минулого року.