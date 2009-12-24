У Криму зросло сільгоспвиробництво

У Криму за січень-листопад 2009 р. обсяг продукції сільського господарства (у співставних цінах) у господарствах усіх категорій порівняно з відповідним періодом 2008 р. збільшився на 5,6%, зокрема в господарствах населення - на 13,0%, у сільськогосподарських підприємствах - зменшився на 1,7%. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно із повідомленням, у Криму за 11 місяців 2009 р. обсяг виробництва продукції рослинництва збільшився на 7,2%, зокрема в аграрних підприємствах зменшився на 4,3%, в господарствах населення - збільшився на 22,0%.

У січні-листопаді 2009 р. порівняно з аналогічним періодом 2008 р. загальний обсяг виробництва продукції тваринництва збільшився на 3,9%, зокрема в аграрних підприємствах - на 1,8%, в господарствах населення - на 5,5%.

Як повідомляв УНІАН, у Криму за січень-жовтень 2009 р. обсяг продукції сільського господарства (у зіставних цінах) в господарствах всіх категорій порівняно з відповідним періодом 2008 р. збільшився на 6,0%, зокрема в сільськогосподарських підприємствах - скоротився на 1,4%, в господарствах населення - зріс на 14,0%.