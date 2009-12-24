Запаси концентрованих кормів у Кіровоградській області зменшилися

На 1 грудня 2009 року запаси кормів усіх видів на сільгосппідприємствах Кіровоградської області (окрім малих) склали 81,4 тис. тонн, зокрема концентрованих – 34,5 тис. тонн, що на 4% менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

З розрахунку на одну умовну одиницю великої рогатої худоби припадало по 11,8 центнера кормів усіх видів (у 2008 році – 13 ц), зокрема концентрованих – по 5 центнера (у 2008 році – 6,1 ц).

Скоротилося забезпечення худоби кормами на сільгосппідприємствах Онуфрієвського (у 1,5 разу), Новоукраїнського (на 26,4%), Петровського (на 26,3%) і Голованівського (на 23,8%) районів.

Сільгосппідприємствами області (окрім малих) у січні-грудні 2009 року одержано дотації для підтримки тваринництва за рахунок податку на додаткову вартість на суму 6,6 млн. грн., бюджетних дотацій за молодняк великої рогатої худоби – 141,5 тис. грн.