Українські агрохолдинги подешевшали - ЗМІ

Вартість українських агрохолдингів у 2009 році зменшилась в кілька разів, однак це не завадило залученню іноземного капіталу в агросектор. Щоправда, на відміну від минулих років, перевагу віддавали не IPO, а приватному розміщенню, пише тижневик «Коментарі:».

Як відзначає видання, раніше нарощування земельних банків підігрівалося зростанням цін на землю в Україні та очікуваннями зняття мораторію на її купівлю і продаж. Зараз потенційним покупцям важливіше, скільки гектарів землі з наявної дійсно обробляє компанія і чи прибуткова вона.

За спостереженнями директора інвестиційно-банківського управління «Ренесанс Капітал Україна» Сергія ОЛЕКСІЄНКА, до кризи на ринку землі була присутня велика кількість компаній, яких цікавила винятково спекуляція - права на оренду землі купували для подальшого перепродажу. Якщо ціни на придбання прав оренди на землю у 2007–2008 роках становили 500-1000 дол./га, то у 2009 вони знизилися до 200–300 дол./га.

Як зауважують «Коментарі:», використовувана агрохолдингами модель ведення бізнесу не пройшла випробування кризою, оскільки власники робили ставку на зростаючий ринок і високі ціни на сільгосппродукцію. З метою збільшення прибутковості у 2009 році український агробізнес почав консолідацію різних сільгоспнапрямків. Зараз у процесі об’єднання перебувають бізнеси Сергія й Олександра ФЕДОРЕНКІВ — ВАТ «Цукровий союз «Укррос» і «Укрросзерно» (інформація про частки акцій, які ввійдуть до нової компанії, як і її назва, поки не розголошується). У вересні про створення єдиної компанії Dakor Agro Holding, що об’єднала пакети акцій одного з найбільших вітчизняних виробників цукру ЗАТ «Західна компанія «Дакор» (69,34%) і агрохолдингу «Ленд Вест Компані» (77,41%), оголосили підприємці Данило й Михайло КОРИЛКЕВИЧІ. Крім того, з метою оптимізації витрат Dakor Agro Holding пішов на дворазове скорочення земельного банку. Якщо до злиття «Дакор» і «Ленд Вест» у сукупності керували 306 тис. га (по 122 і 184 тис. га відповідно), то пізніше у них залишилося лише 163 тис. га. Компанія «Лендком-Україна», заснована Ричардом СПІНКСОМ, Конрадом НОВІКІ й Гленном ТЕМПАНІ, яка спеціалізується на виробництві рапсу, також зменшила свої площі вдвічі - з 115 до 66 тис. га. При цьому засіяними в нинішньому році виявилися лише 24 тис. га. Плани скорочення наділів на 5–7% виношує і приналежна Антону ШИШКІНУ «Укрзернопром-Агро».

Попри ці проблеми, відзначає тижневик, вітчизняні аграрні компанії зберегли свою привабливість як для портфельних, так і для стратегічних інвесторів. По-перше, сільськогосподарська продукція, значна частина якої експортується за кордон (зерно, соняшникова олія, рапс), користується стійким попитом на світовому ринку. По-друге, агросектор (ледве чи не єдиний в економіці України) продовжує демонструвати зростання (за дев’ять місяців 2009 року склало 3,3%, за десять місяців - 0,1%). По-третє, нові технології дозволяють майже вдвічі збільшити віддачу сектора зернових - до 60-70 млн. тонн зерна на рік - без збільшення посівних площ.

У березні «Лендком Україна» (Landkom International) у ході приватного розміщення розмістив 10% акцій на $3,5 млн. Потребуючи оборотних коштів, компанія продавала акції з величезним дисконтом. (Для порівняння: у 2007 році вона одержала 110 млн. дол. за 54,9% акцій, у 2008 р. - 22 млн. дол. за 5,4% акцій.)

У жовтні Sintal Agriculture Public Ltd., що входить до холдинга «Сінтал-Д», власником якого є співвласник девелоперської компанії «Т.М.М.» Микола ТОЛМАЧОВ, одержала 13 млн. дол. за розміщення 17,2% акцій. Хоча спочатку йшлося про 17 млн. дол., інвестори знизили ціну через країнні ризики й зниження загального кредитного рейтингу України. (У 2008 році ця компанія виручила 34,5 млн. дол. за розміщення 15% акцій на Франкфуртській фондовій біржі. У її управлінні земельний банк у розмірі 94 тис. га.)

До того ж, як пишуть «Коментарі:», багато операцій аграрного M&A до офіційної статистики ринку не потрапили через їхню непублічність і грошовий обсяг (вартість одного підприємства часто не дотягує до необхідного для статистики рівня).

Що ж до перспектив українських агрохолдингів у 2010 році, то експерти чекають додаткових залучень як на IPO, так і на ринку прямих інвестицій. Зокрема, про плани виходу на IPO на Варшавській фондовій біржі вже заявили «Агротон» і Dakor Agro Holding. А рrivate placement збираються використовувати «Лендком Україна» (Landkom International) і приналежна Іванові ГУТІ ГК «Мрія Агрохолдинг» (Mriya Agro Holding Plc.).