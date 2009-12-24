У столиці відбудеться сім сільськогосподарських ярмарків

25 та 26 грудня, за дорученням Київського міського голови, Головним управлінням з питань торгівлі та побуту КМДА в столиці будуть проведені 7 сільськогосподарських ярмарків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на ярмарках киянам та гостям міста буде запропонований широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, солоно-квашена продукція, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.

25 грудня ярмарок відбудеться у Голосіївському районі на вул. Новопирогівській, 25.

26 грудня ярмарки відбудуться, зокрема, у Дніпровському районі на вул. Малишка; в Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43; у Печерському районі на вул. Червоноармійській (в межах вулиць Тверської та Ковпака); у Святошинському районі на розі вулиць Генерала Наумова та Підлісної; у Солом’янському районі на вул. Стадіонній та у Шевченківському районі на вул. В.Василевської, 5-17.

Традиційно на ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.