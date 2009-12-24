Гриценко радить спростити порядок реєстрації договорів оренди землі
Щоб зменшити поле корупційних дій
Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує спростити порядок реєстрації договорів оренди землі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі політика.
А.ГРИЦЕНКО зазначив, що «проблема порядку реєстрації договорів оренди земель сільськогосподарського призначення загострилася в останні роки через завершення процесу оформлення державних актів на земельні паї».
За його словами, раніше договір оренди набував чинності з моменту реєстрації його в сільській чи селищній раді, тепер же, після отримання державного акта, процедура ускладнилася і вимагає багато часу для підготовки різноманітних документів, розгляду клопотання про реєстрацію в багатьох відомствах.
«Є приклади, коли цей процес розтягується на роки. Весь цей час земля не може використовуватися, бо це вважається «порушенням закону». Таким чином, з сільськогосподарського обороту на рік два вимушено виводяться великі земельні масиви, а власники наділів нічого не отримують за свою землю. У масштабах держави – це колосальні втрати. Також у такий спосіб створюється поле для чиновницьких зловживань та корупційних дій», - вважає кандидат у Президенти.
Саме тому він пропонує на період до 1 січня 2015 року повернути порядок реєстрації договорів оренди землі, який діяв для власників земельних паїв.
«Це дозволить орендарям швидко отримати право оренди й почати на законних підставах обробляти землю. А відомства, пов’язані із здійсненням державної реєстрації, зможуть у спокійному режимі підготувати необхідні для реєстрації документи, ліквідувавши черги там, де вони є», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.
Він також відмітив, що за час дії такого спрощеного порядку необхідно також буде внести законодавчі зміни, які б передбачали скорочення термінів та спрощення державної реєстрації права оренди земельної ділянки, а також права власності на земельну ділянку і права постійного користування землею.