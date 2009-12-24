Гриценко радить спростити порядок реєстрації договорів оренди землі

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує спростити порядок реєстрації договорів оренди землі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політика.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що «проблема порядку реєстрації договорів оренди земель сільськогосподарського призначення загострилася в останні роки через завершення процесу оформлення державних актів на земельні паї».

За його словами, раніше договір оренди набував чинності з моменту реєстрації його в сільській чи селищній раді, тепер же, після отримання державного акта, процедура ускладнилася і вимагає багато часу для підготовки різноманітних документів, розгляду клопотання про реєстрацію в багатьох відомствах.

«Є приклади, коли цей процес розтягується на роки. Весь цей час земля не може використовуватися, бо це вважається «порушенням закону». Таким чином, з сільськогосподарського обороту на рік два вимушено виводяться великі земельні масиви, а власники наділів нічого не отримують за свою землю. У масштабах держави – це колосальні втрати. Також у такий спосіб створюється поле для чиновницьких зловживань та корупційних дій», - вважає кандидат у Президенти.

Саме тому він пропонує на період до 1 січня 2015 року повернути порядок реєстрації договорів оренди землі, який діяв для власників земельних паїв.

«Це дозволить орендарям швидко отримати право оренди й почати на законних підставах обробляти землю. А відомства, пов’язані із здійсненням державної реєстрації, зможуть у спокійному режимі підготувати необхідні для реєстрації документи, ліквідувавши черги там, де вони є», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він також відмітив, що за час дії такого спрощеного порядку необхідно також буде внести законодавчі зміни, які б передбачали скорочення термінів та спрощення державної реєстрації права оренди земельної ділянки, а також права власності на земельну ділянку і права постійного користування землею.