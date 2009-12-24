Ющенко критикує рішення ВР про продовження мораторію
На продаж землі
Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує рішення Верховної Ради про продовження мораторію на продаж землі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спілкування з мешканцями Дніпропетровська.
«Я стверджую, що це неправильна теза, неправильна дорога», - наголосив В.ЮЩЕНКО.
Він підкреслив, що це не ринковий підхід.
«Чому ми живемо в країні феодалізму, коли з Києва перстом показують, що ось є гектар землі, але ти ним розпоряджатись не будеш», - зауважив В.ЮЩЕНКО. Він додав, що незрозуміло, чому в такому випадку з Києва не йдуть вказівки щодо власності квартир, автомобілів людей.
«Чому сьогодні прем’єр керує вашим земельним наділом?», - запитав глава держави.
Він також зауважив, що за останній рік практично в кожній області від 1,2 до 2 тис. га сільськогосподарських угідь були виведені з обороту через фіктивні операції.
Як повідомляв УНІАН, 22 грудня Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає продовження терміну мораторію на продаж-купівлю землі сільгосппризначення до 1 січня 2012 року.