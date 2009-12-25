Держкомзем готовий створити систему земельного кадастра

08:22, 25 грудня 2009
Агро
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До червня 2012 р.

Держкомзем України готовий докласти максимальні зусилля, щоб до червня 2012 р. в Україні була створена система державного земельного кадастру. Про це заявив заступник голови Держкомзему Сергій Бельчик, повідомляється на сайті комітету, повідомляє АПК-Інформ.

«Україна одержала позику Світового банку для реалізації проекту «Видача державних актів на право власності на землю і розвиток системи кадастру» і завдяки цьому має ресурс як на створення картографічної основи кадастру, так і геоінформаційної системи, зокрема електронного архіву даних і програмного забезпечення. Термін реалізації проекту завершується у червні 2012 р., і саме до цього часу ми просто зобов`язані укластися», - відзначив заступник голови Держкомзему.

Можливість завершення побудови в Україні системи земельного кадастру впродовж 2,5 років підтвердив експерт Cвітового банку Гевін Адлінгтон. Проте таке завдання він назвав «надскладним». За словами С.Бельчика, «залишаються неврегульованими законодавчі питання: скажімо, досі не прийнято закон про державний земельний кадастр».

А директор проекту по створенню єдиного земельного кадастру України Сергій Кубах повідомив, що на сьогодні здійснено аерофотозйомку понад 70% території України, створено ортофотокарти на території більш ніж 50% та індексні кадастрові карти - на 10% території. Він також відзначив, що «на сьогодні підготовлене технічне завдання на створення національної системи кадастру, яке відповідає сучасним європейським вимогам для побудови таких систем».

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