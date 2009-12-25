Кабмін затвердив перелік товарів експорту та імпорту

Уряд схвалив постанову про затвердження переліку товарів, експорт і імпорт яких підлягає ліцензуванню, і квот в 2010 р. Про це повідомив міністр економіки України Богдан Данілішин, передає прес-служба Мінекономіки, повідомляє АПК-Інформ.

Як відзначив Б.Данілішин, на виконання ст. 16 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91, згідно із якою Кабінет міністрів затверджує переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, і обсяги квот, розроблений проект постанови Кабінету міністрів «Про затвердження переліків товарів, експорт і імпорт яких підлягає ліцензуванню, і квот в 2010 р.».

Головною метою проекту постанови, підкреслив міністр економіки, є формування раціональної структури експорту та імпорту окремих видів товарів і виконання відповідних міжнародних угод України шляхом затвердження переліків товарів, експорт і імпорт яких підлягає ліцензуванню, і об`ємів квот.

Також, за словами Б.Данілішина, очікуються надходження до державного бюджету від сплати за ліцензії.

«Ухвалення постанови надасть можливість забезпечити формування раціональної структури експорту і імпорту окремих видів товарів і виконання відповідних міжнародних угод України», - резюмував міністр економіки.