Цукор у світі дорожчає

Світові ціни на цукор-рафінад і цукор-сирець під час торгів на товарно-сировинних біржах Лондона і Нью-Йорка зросли до багаторічних максимумів на тлі спекуляцій щодо майбутнього скорочення загальносвітових обсягів пропозиції цукру, повідомляє у четвер РІА Новини.

На Лондонській товарно-сировинній біржі вартість березневих ф`ючерсів на цукор-рафінад зросли на 1,5% - до 694 доларів за тонну, досягнувши, тим самим, 20-річного максимуму.

Водночас, вартість березневих ф`ючерсів на цукор-сирець на Нью-йоркській ICE підскочили до максимального значення з 1981 року, збільшившись на 1,8%.

"Фундаментальні чинники достатньо сильні для того, щоб підтримувати зростання вартості цукру в період від шести до 12 місяців (наступного року)", - коментує ситуацію на товарно-сировинному ринку трейдер Rabobank International Ltd. Нік Хангейт.

За прогнозами Міжнародної організації цукру (International Sugar Organization), в першому півріччі 2010 року світ очікує настання справжньої "цукрової кризи" у зв`язку з тим, що пропозиція цукру не зможе повністю забезпечити попит на цей продукт.

За словами аналітиків, дефіцит товарного цукру-рафінаду наступного року може досягти рівня в 3-4 мільйони тонн, а деякі покупці цукру, такі як Бангладеш, Індія і Малайзія, вже стикаються з браком цього продукту.

До того ж ситуація, на їх думку, "може погіршати", а "єдина відповідь для цієї головоломки - падіння споживання", адже "не має значення, наскільки високо може піднятися ціна - вона все одно не зможе принести більше цукру".

Ринок продовольчої продукції в 2009 році упевнено підвищувався. Як відзначають аналітики, основним компонентом збільшення цін на такі товари, як цукор, каву, какао, стали спекуляції навколо скорочення пропозиції цих товарів, тоді як інші види бірж росли за рахунок зниження курсу долара. У зв`язку з цим, на думку експертів, зростання котирувань "цукрових", "кавових" та інших продовольчих ф`ючерсів буде стійким і неухильним і наступного року.