Палестинську худобу заборонили ввозити в Україну
13:17, 25 грудня 2009Агро
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Заборона введена з 24 грудня
Україна заборонила ввезення з Палестини овець, кіз, продуктів та сировини з них у зв`язку з реєстрацією на території цієї автономії захворювання скрепі.
Про це говориться в повідомленні Державного комітету ветеринарної медицини, повідомляю Українська правда.
Заборона введена з 24 грудня цього року після отримання Україною офіційного повідомлення Міжнародного епізоотичного бюро про реєстрацію в Палестинській Автономії захворювання тварин скрепі.
Скрепі - інфекційна хвороба овець, що викликається однойменним вірусом, що вражає центральну нервову систему тварин.
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