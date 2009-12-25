Палестинську худобу заборонили ввозити в Україну

13:17, 25 грудня 2009
Агро
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Заборона введена з 24 грудня

Україна заборонила ввезення з Палестини овець, кіз, продуктів та сировини з них у зв`язку з реєстрацією на території цієї автономії захворювання скрепі.

Про це говориться в повідомленні Державного комітету ветеринарної медицини, повідомляю Українська правда.

Заборона введена з 24 грудня цього року після отримання Україною офіційного повідомлення Міжнародного епізоотичного бюро про реєстрацію в Палестинській Автономії захворювання тварин скрепі.

Скрепі - інфекційна хвороба овець, що викликається однойменним вірусом, що вражає центральну нервову систему тварин.

 

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