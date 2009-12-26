На весну аграріїв забезпечать пільговим паливом

Кабмін України доручив ДК "Укргазвидобування" забезпечити постачання палива для потреб сільгоспвиробників. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №1590-р від 23 грудня 2009 р. «Про заходи щодо забезпечення сільгосптоваровиробників нафтопродуктами для проведення весняно-польових робіт у 2010 р.», повідомляє АПК-Інформ.

Дочірній компанії "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" забезпечити відпуск відповідних об`ємів дизельного палива і бензину за ціною з урахуванням податку на додану вартість відповідно не вище 4,9 тис. грн за тонну і 5,5 тис. грн за тонну.

У розпорядженні наголошується, що Міністерству палива і енергетики, НАК "Нафтогаз України" з метою стабілізації цін на ринку паливно-мастильних матеріалів і створення умов для накопичення сільгосптоваровиробниками нафтопродуктів для проведення весняно-польових робіт у 2010 р. визначити дочірню компанію "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" підприємством, яке забезпечить протягом січня-травня 2010 р. постачання 55 тис. т дизельного палива і 85 тис. т бензину для потреб сільгосптоваровиробників.

Кабмін також доручив Раді міністрів АР Крим і обласним держадміністраціям визначити протягом п`яти днів операторів-постачальників нафтопродуктів сільгосптоваровиробникам за цінами, які встановлені з урахуванням відпускних цін виробника, вартості транспортування і зберігання і рівня рентабельності, не більш ніж 5%; здійснювати розподіл виділених об`ємів нафтопродуктів між сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими та особистими селянськими господарствами з урахуванням поданих ними заявок і у межах технологічної потреби в нафтопродуктах для проведення весняно-польових робіт; проводити щомісячно аналіз стану постачання нафтопродуктів сільгосптоваровиробниками і подавати Міністерству аграрної політики і Міністерству палива і енергетики відповідну інформацію.