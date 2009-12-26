Українські цукровари скоротили виробництво бурякового цукру

Українські цукрові заводи станом на 24 грудня виробили 1,26 млн. тонн бурякового цукру, що на 19% менше, ніж на аналогічну дату 2008 р., повідомили у Національній асоціації сахаропроизводителей "Укрцукор", повідомляє АПК-Інформ.

Згідно із даним асоціації, на цей час буряк переробляють три заводи, 53 вже завершили сезон цукроваріння.

Цукрові заводи прийняли 9,41 млн. тонн буряка, з яких переробили 9,15 млн. тонн.

В асоціації уточнили, що буряк ще надходить на заводи в невеликих обсягах.

За оцінками національної асоціації цукроварів "Укрцукор", що об`єднує вітчизняні цукрові заводи, виробництво цукру з буряка урожаю 2009 р. становитиме 1,3 млн. тонн.

З буряка урожаю 2008 р. 70 цукрозакодів виробили 1,574 млн. тонн бурякового цукру.