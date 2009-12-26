У регіональні ресурси закуплено понад 94% продзерна

В Україні станом на 18 грудня 2009 р., згідно із оперативними даними, в регіональні ресурси куплено 1,44 млн. тонн продовольчого зерна урожаю 2009 р., що становить 94,2% від обсягу, рекомендованого 3-місячного незнижуваного запасу, повідомляє АПК-Інформ.

Cтаном на цю саму дату минулого року у резерви було куплено майже 1,9 млн. тонн продзерна., що перевищувало обсяги рекомендованого 3-місячного незнижуваного запасу на 23,9%.

Як повідомляється на офіційному сайті Мінагрополітіки, перевиконали план по закупівлі продзерна в резерви в Хмельницькій (172,1%), Запорізькій (171%), Дніпропетровській (119%), Чернівецькій (113%), Одеській (105%), Миколаївській (104%), Кіровоградській (103%) та Житомирській (103%) областях, а також в АР Крим (110,4%).

Обсяг рекомендованого 3-місячного незнижуваного запасу продовольчого зерна становить 1,531 млн. тонн.