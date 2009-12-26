«Украгролізингу» заборонили залучати кредити під держгарантії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року №1329 про залучення НАК «Украгролізинг» під державні гарантії кредитів у сумі, що не перевищує 1,3 млрд. грн.

Відповідний указ від 25 грудня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

В указі нагадується, що 11 листопада Кабмін видав постанову про залучення НАК «Украгролізинг» у 2009 році кредитів під державні гарантії для реалізації інвестиційних проектів, пов`язаних із закупівлею вітчизняної сільськогосподарської техніки, яким погодився з пропозицією Міністерства аграрної політики про залучення НАК «Украгролізинг» під державні гарантії кредитів у сумі, що не перевищує 1,3 млрд. грн., із сплатою процентної ставки за ними за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, і вирішив низку інших пов`язаних з цим питань.

Президент вважає, що названі положення постанови не відповідають Конституції України.

У документі наголошується, що, згідно з Конституцією, державний бюджет і бюджетна система встановлюються виключно законами (пункт 1 частини другої статті 92), одним з яких є закон про держбюджет на кожний рік. Основним Законом встановлено, що винятково законом про держбюджет визначаються будь-які витрати держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих витрат (частина друга статті 95).

У зв`язку з цим і відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України, статей 13, 40 Закону «Про Конституційний Суд України» Президент звернувся до Конституційного Суду щодо пунктів 1-4, 6 постанови Кабінету Міністрів від 11 листопада №1329.

Указ набирає чинності з дня його публікації.

Довідка УНІАН. НАК "Украгролізинг" створена постановою Кабінету Міністрів від 11 квітня 2001 року. Компанія є наступником майнових прав і зобов`язань Державного лізингового підприємства "Украгролізинг", створеного на базі Державного лізингового фонду в 1999 році, і підпорядкована Кабміну.

Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки й устаткування для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.