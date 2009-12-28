В Україну не можна ввозити овець та кіз із Палестини
13:13, 28 грудня 2009Агро
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Ветслужба заборонила
Україна заборонила ввезення з території Палестинської Автономії м`яса овець, кіз, продуктів і сировини з них.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.
Наголошується, що згідно з повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на території Палестинської автономії зареєстровано захворювання тварин скрепі, у зв`язку з чим від 24 грудня 2009 р. забороняється імпорт м’яса в Україну.
Ввезення інших сільгосппродуктів і сировини з цієї країни має здійснюватися згідно з ветеринарними вимогами щодо імпорту в Україну об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.
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