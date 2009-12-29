Кабмін звільнив двох заступників начальника Держземінспекції

Кабінет Міністрів України звільнив Сергія ШУМЕЙКА з посади заступника і Олександра БРЕДИХІНА – з посади першого заступника начальника Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель.

Про це йдеться у розпорядженнях №1586-р і 1585-р від 23 грудня 2009 р., опублікованих на урядовому порталі.

Згідно з документам, С.ШУМЕЙКО і О.БРЕДИХІН звільнені з посад відповідно до їхніх заяв і у зв`язку з ліквідацією інспекції.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №1067-р від 9 вересня ц.р. звільнив Олександра НЕЧИПОРЕНКА з посади начальника Державної інспекції з контролю над використанням і охороною земель у зв`язку з ліквідацією інспекції.

Раніше Кабмін своєю постановою №901 від 26 серпня ц.р. вніс зміни до постанови №844 “Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році”, в якій пункт 5 був доповнений таким абзацом: “Державному комітету із земельних ресурсів створити в центральному апараті і в територіальних органах структурні підрозділи на базі Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель і її територіальних органів, які ліквідовуються, і забезпечити відповідно до законодавства здійснення заходів, пов`язаних з їх ліквідацією”.

При цьому постанови Кабміну №1958 від 25 грудня 2002 року “Про створення Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель”, а також №927 від 16 жовтня 2008 року “Про внесення змін у Положення про Державну інспекцію з контролю за використанням і охороною земель” втратили силу.

Як пояснили у Держкомземі, Держземінспекція ліквідовується як урядовий орган (окрема юрособа) і включена до складу Держкомзему як окремий структурний підрозділ.