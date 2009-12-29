Президент за обов’язкове інформування громадян про наявність ГМО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон щодо обов’язковості інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО).

Про це йдеться на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 17 грудня.

Дія закону не поширюється на тютюн і тютюнові вироби та харчові продукти, вироблені для особистого споживання.

Забороняється обіг харчових продуктів, етикетування яких не відповідає цьому закону і відповідним технічним регламентам.

Усі харчові продукти, що знаходяться в обігу в Україні, етикетуються державною мовою України та містять у доступній для сприймання споживачем формі інформацію про наявність чи відсутність у харчових продуктах ГМО, що відображається на етикетці харчового продукту написом «з ГМО» чи «без ГМО» відповідно.