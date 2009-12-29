В Україні видано 91% держактів

В Україні видано 91% (6 млн. 221 тис.) державних актів на право власності на земельні частки (паї) замість сертифікатів на право власності на землю (6 млн. 863 тис.).

Про це повідомляється на сайті Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель.

Згідно з повідомленням, за результатами перевірок дотримання вимог земельного законодавства при використанні земельних часток (паїв) за цей рік Держземінспекція виявила 796 порушень на земельних ділянках загальною площею близько 16,65 тис. га.

При цьому в ході аналізу інформації про стан заміни сертифікатів на державні акти встановлено, що 558,3 тис. держактів не видано.

За даними Держземінспекції, найбільшу кількість державних актів на право власності на земельні ділянки замість сертифікатів на земельну частку (пай) не одержано у Львівській (84 тис. 982), Волинській (51 тис. 089), Чернігівській (50 тис. 159), Хмельницькій (45 тис. 434), Рівненській (43 тис. 300), Житомирській (43 тис. 203), Івано-Франківській (29 тис. 977), Сумській (28 тис. 746) областях.

У Держземінспекції вважають, що основною причиною такого стану справ є висока вартість робіт і затягування з виготовленням документів проектними організаціями.

При цьому негативно впливає на цей процес і ситуація, коли власники й спадкоємці сертифікатів не бажають одержувати державні акти на земельну частку (пай), оскільки отримання держакту на право власності на земельну ділянку впливає на розмір соціальної допомоги.