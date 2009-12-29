Лікеро-горілчана продукція з 2010 року подорожчає на 15%

18:10, 29 грудня 2009
Агро
0

Через підвищення цін на спирт

Лікеро-горілчана продукція з 2010 року подорожчає на 15% через підвищення цін на спирт.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «Укрводка».

«З першого кварталу 2010 року лікеро-горілчана продукція подорожчає ще на 15%», – йдеться в повідомленні асоціації.

Наголошують, що зростання цін спровокує підвищення концерном «Укрспирт» цін на спирт на 15% – до 79 грн. за дал в першому кварталі 2010 року.

На думку фахівців асоціації, нові ціни є економічно необґрунтованими. «Вартість витратних матеріалів при виробництві спирту, зокрема, зерна і енергоресурсів в четвертому кварталі поточного року не відрізнялася від показників другого кварталу 2009 року. Ситуація на сировинних ринках дозволяє стверджувати, що і в першому кварталі 2010 року вартість сировини і матеріалів, здатних впливати на ціноутворення, залишиться на колишньому рівні», – заявляють у повідомленні асоціації.

В асоціації відзначили, що в умовах економічної кризи купівельна здатність населення істотно знизилася, а внаслідок різкого збільшення ставки акцизного збору з липня 2009 року алкогольна продукція вже помітно додала в ціні. «Політика концерну «Укрспирт» в ціноутворенні призведе до подальшого підвищення вартості горілки і зробить легальну продукцію ще недоступнішою за ціною для більшості населення. На ринку пануватиме фальсифікат, а надходження до бюджету від реалізації продукції сильно скоротяться», – вважають в асоціації.

Як повідомляв УНІАН, концерн спиртної і лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» підвищує відпускні ціни на спирт на 15% – до 79 грн. за декалітр з 1 січня 2010 року. При цьому концерн пропонує споживачам спирту підписати доповнення до договору про постачання спирту класу «люкс» за новою ціною. Інакше постачання не здійснюватимуть.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter