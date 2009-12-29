Лікеро-горілчана продукція з 2010 року подорожчає на 15% через підвищення цін на спирт.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «Укрводка».

«З першого кварталу 2010 року лікеро-горілчана продукція подорожчає ще на 15%», – йдеться в повідомленні асоціації.

Наголошують, що зростання цін спровокує підвищення концерном «Укрспирт» цін на спирт на 15% – до 79 грн. за дал в першому кварталі 2010 року.

На думку фахівців асоціації, нові ціни є економічно необґрунтованими. «Вартість витратних матеріалів при виробництві спирту, зокрема, зерна і енергоресурсів в четвертому кварталі поточного року не відрізнялася від показників другого кварталу 2009 року. Ситуація на сировинних ринках дозволяє стверджувати, що і в першому кварталі 2010 року вартість сировини і матеріалів, здатних впливати на ціноутворення, залишиться на колишньому рівні», – заявляють у повідомленні асоціації.

В асоціації відзначили, що в умовах економічної кризи купівельна здатність населення істотно знизилася, а внаслідок різкого збільшення ставки акцизного збору з липня 2009 року алкогольна продукція вже помітно додала в ціні. «Політика концерну «Укрспирт» в ціноутворенні призведе до подальшого підвищення вартості горілки і зробить легальну продукцію ще недоступнішою за ціною для більшості населення. На ринку пануватиме фальсифікат, а надходження до бюджету від реалізації продукції сильно скоротяться», – вважають в асоціації.

Як повідомляв УНІАН, концерн спиртної і лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» підвищує відпускні ціни на спирт на 15% – до 79 грн. за декалітр з 1 січня 2010 року. При цьому концерн пропонує споживачам спирту підписати доповнення до договору про постачання спирту класу «люкс» за новою ціною. Інакше постачання не здійснюватимуть.