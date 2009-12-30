Литвин проти продажу землі
"Скільки в мене вистачить зусиль"
Кандидат на пост Президента України, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН виступає категорично проти продажу землі.
Про це він сказав під час програми «Українська рулетка» на Першому національному телеканалі.
«Дотримувався і дотримуюсь принципу – душу і землю не продають», - наголосив В.ЛИТВИН.
За його словами, коли в державі «панує тотальна бідність, всю землю скуплять за безцінок, якщо реалізувати в Україні приклад європейських країн».
«Я категорично проти того, щоб спекулянти і пройдисвіти купили в Україні землю. Скільки в мене вистачить зусиль - я буду зубами гризти, не дам, щоб забрали те, що складає не лише економічну категорію, що складає нашу душу», - наголосив В.ЛИТВИН.
Він зазначив, що ті, хто хотів реалізувати ідею продажу землі, досі не внесли у парламент законопроекти стосовно земельного кадастру і ринку землі. На думку спікера, вони не хочуть цього робити, тому що «розраховували, що у передвиборній лихоманці забудуть про землю, час мораторію сплине, і вони в один момент скуплять всю землю в Україні».
«Не вийде абсолютно», - підкреслив він.
За словами В.ЛИТВИНА, спочатку кожна людина повинна знати вартість землі і, «якщо вона хоче цю землю продати, а є люди, які хочуть продати, то вони мають продавати виключно державі – в особі державного земельного банку, а не пройдисвітам».
«Офшорну аристократію Україна не повинна і не буде годувати», - підкреслив він.
Спікер наголосив, що нинішні президентські вибори – «це боротьба за землю», додавши, що у тих, хто хоче скупити землю, «нічого не вийде». За словами В.ЛИТВИНА, зараз йде боротьба за землю «між мільйонерами і мільярдерами», йдеться про те, який з «кланів переможе, щоб остаточно закріпачити Україну».
Довідка УНІАН. 22 грудня Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України» (щодо терміну на продаж земельних ділянок).
Даним законом продовжено термін заборони внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств до 1 січня 2012 року.
29 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосував право вето до цього закону.