Україна зібрала понад 48,5 млн. тонн зерна

Україна в 2009 р. зібрала понад 48,5 млн. тонн зерна проти торішніх 53,3 млн. тонн, повідомила прем`єр-міністр Юлія Тимошенко.

"(Урожай зернових в 2009 р.) 48,5 млн. тонн. Думаю, (підсумкова цифра) буде вищий", - сказала вона на підсумковій прес-конференції в Києві 29 грудня.

Ю.Тимошенко також відзначила, що Україна створила державний продовольчий резерв зерна в об`ємі майже 1,416 млн. тонн.

"Це (запас зерна) говорить про те, що ми маємо стабільне забезпечення країни", - підкреслила прем`єр.

Як повідомлялося з посиланням на уточнені баланси Мінагрополітіки, урожай зерна в 2009 р. складе майже 46,2 млн. тонн (у вазі після доопрацювання).

Зібраний Україною в 2008 р. урожай зерна був рекордним за всю історію незалежності країни.