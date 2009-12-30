Україна в 2009 р. експортувала 24,9 млн. т зернових культур. Про це повідомила 29 грудня на прес-конференції прем`єр-міністр Юлія Тимошенко, повідомляє .Зерно он-лайн

Голова уряду відзначила, що по цьому показнику Україна займає третє місце у світі після Сполучених Штатів Америки і країн Європейського союзу.

За її словами, в 2009 році в Україні виробництво зернових культур складає 48,5 млн. т. "Думаю, досягнемо 49 з копійками, коли всі підсумки підведемо", - відзначила Ю.Тимошенко. Вона відзначила, що запас зерна в аграрному фонді складає 1,5 млн. т.