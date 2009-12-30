Президент підписав закон про обов'язкове маркування продуктів на ГМО

Президент Віктор Ющенко підписав закон про обов`язкове надання інформації про вміст у продукції генетично модифікованих компонентів.

Текст відповідного документа є у розпорядженні «proUA».

Так, Кабінету Міністрів доручено протягом місячного терміну розробити і запровадити: порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів і продукції, одержаної з їх використанням; систему маркування для продукції щодо вмісту в ній генетично модифікованих організмів.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада прийняла закон про обов`язкове маркування продуктів харчування щодо вмісту генетично модифікованих організмів.