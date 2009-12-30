Президент підписав закон про обов'язкове маркування продуктів на ГМО
12:10, 30 грудня 2009Агро
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Буде запроваджено реєстрацію ГМО
Президент Віктор Ющенко підписав закон про обов`язкове надання інформації про вміст у продукції генетично модифікованих компонентів.
Текст відповідного документа є у розпорядженні «proUA».
Так, Кабінету Міністрів доручено протягом місячного терміну розробити і запровадити: порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів і продукції, одержаної з їх використанням; систему маркування для продукції щодо вмісту в ній генетично модифікованих організмів.
Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада прийняла закон про обов`язкове маркування продуктів харчування щодо вмісту генетично модифікованих організмів.
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