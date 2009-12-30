Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко виступає за створення аграрного банку. Про це вона повідомила 29 грудня на прес-конференції, повідомляє Зерно он-лайн.

"Перша лінія, яку ми проводитимемо вже після президентських виборів, - це на базі державного банку створення спеціального аграрного банку, у якого буде відповідний обсяг рефінансування для того, щоб забезпечити аграріїв без застав необхідним обсягом кредитів", - зазначила Ю.Тимошенко.

Вона підкреслила, що цей банк надаватиме кредити сільськогосподарським виробникам на модернізацію і переоснащення і закупівлю техніки на 5-7 років, а також на проведення весняних і осінніх польових робіт. "Цей аграрний банк фінансуватиме аграріїв по потребах підприємств і не більше, ніж загальносвітовий досвід кредитних ресурсів - 4-5%", - сказала глава уряду.