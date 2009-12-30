Ющенко підписав закон про підтримку АПК

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи”.

Текст закону обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила відповідний закон 22 грудня.

Цим законом парламент вніс зміни до закону України "Про державну підтримку сільського господарства України". Зокрема, передбачено, що з метою забезпечення надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету Аграрний фонд має право здійснювати реалізацію об`єктів державного цінового регулювання, використовуючи сприятливу ринкову кон`юнктуру. Крім того, визначено, що зерно, яке є об`єктом державного цінового регулювання або під обсяг якого була одержана бюджетна позика у режимі державних заставних закупівель, зберігається виключно у сертифікованому зерновому складі (зерносховищі, елеваторі). Плата за таке зберігання не може перевищувати 2 відсотки від вартості такого зерна, розрахованої від мінімальної закупівельної ціни (у розрахунку за кожні 30 календарних днів такого зберігання кожної метричної одиниці виміру її обсягу).

Також передбачено, що Кабінет міністрів України встановлює режим цінового регулювання вартості таких послуг: ветеринарної медицини (проведення лабораторних досліджень, оформлення ветеринарного сертифіката або свідоцтва); хлібної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів); карантинної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів, проведення фумігації); ідентифікації та реєстрації сільськогосподарських тварин. При цьому вартість таких послуг не може перевищувати ціну, розраховану за 20-відсотковою нормою рентабельності до витрат, здійснених на їх надання. Недотримання вимог цієї статті тягне за собою відповідальність, встановлену законом;

Крім того законом передбачено. що “суспільний контроль за діяльністю Аграрної біржі здійснюється Наглядовою радою”.

Також законом внесено зміни до закону України "Про податок на додану вартість". Передбачається, що сума ПДВ, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живій вазі. Порядок нарахування, виплати і використання таких коштів визначається Кабміном.

Зазначена норма діє без обмеження строку її застосування і призупиняється, коли у законі про держбюджет на відповідний рік передбачено, що сума ПДВ, яка сплачується до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м`ясо та м`ясопродукти та іншу продукцію переробки тварин і птиці, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м`ясо-кісткове борошно), спрямовується до спеціального фонду державного бюджету з подальшим використанням його на здійснення виплати доплат на одну корову, наявну на 1 січня відповідного року, на підставі довідок, виданих сільськими, селищними, міськими чи районними у містах радами, - для фізичних осіб та копії звіту про стан тваринництва (форма № 24 (річна)) стосовно наявності корів, засвідчену органами державної статистики, - для юридичних осіб у порядку, визначеному Кабміном.

Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності, які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, передбаченого статтею 8-1 цього закону, і працюють за загальною системою оподаткування податком на додану вартість, за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції.

Єдиний державний реєстр великої рогатої худоби повинен містити достатні відомості про велику рогату худобу для належного адміністрування виплат дотацій та забезпечувати можливість власнику великої рогатої худоби завчасно перевірити наявність у нього права на отримання дотації.

Крім того, законом передбачено, що від оподаткування звільняються операції з ввезення на митну територію України племінних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матеріалу (коди УКТ ЗЕД 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0102 10 90 00, 0511 10 00 00, 0511 99 90 10), що здійснюються суб`єктами спеціального режиму оподаткування. Операції з подальшої поставки зазначених племінних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матеріалу оподатковуються у загальному порядку.