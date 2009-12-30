НКРЕ скасувала пільгові ціни на газ

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) вирішила скасувати свою колишню постанову, якою за рекомендацією Кабінету міністрів України вводився пільговий рівень цін на природний газ, що реалізовується виробникам цукру.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила сьогодні на засіданні.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2009 року для цукрових заводів НКРЕ встановила пільгову ціну на газ у розмірі 1584,4 грн. за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, витрат на транспортування і постачання, а також витрат на реалізацію газу).

Таким чином, з 1 січня 2010 року цукровим заводам поставлятиметься газ за граничною ціною, встановленою для промислових споживачів – 2020,25 грн. за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, витрат на транспортування і постачання, а також витрат на реалізацію газу).

Як пояснив під час засідання начальник управління цінової і тарифної політики нафтогазового комплексу Владимир СЕМЕНЕЦЬ, рішення про скасування пільгових цін для виробників цукру було ухвалене у зв`язку з тим, що рекомендація Кабміну про їх введення розповсюджувалася лише на 2009 рік.