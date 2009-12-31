Тігіпко: має бути комплексна підтримка цукроварів

В Україні має бути розроблена комплексна програма підтримки і збереження цукрової промисловості, вважає кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, за його словами, «всі розвинені європейські країни захищають своїх цукровиробників – за допомогою митних тарифів і прозорих субсидій. А в Україні цукрова галузь одержує епізодичні, безсистемні, тут же скасовуються пільги». Так він прокоментував скасування Національною комісією регулювання електроенергетики пільгового тарифу на природний газ, який реалізується виробникам цукру. Таким чином, замість 1584,4 грн. за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і супутніх витрат), з 1 січня 2010 року цукрові заводи платитимуть майже у півтора разу більше – 2020,25 грн. за тисячу кубометрів.

«Україна повинна зберегти цукрове виробництво, для цього є всі об`єктивні передумови, - заявив С.ТІГІПКО. – Комплексна програма підтримки галузі має включати тарифне і нетарифне регулювання імпорту, а також кредитування підприємств, зокрема – їх програм зі зниження енергоємності виробництва».

«Хочу особливо наголосити, що дешевий вітчизняний цукор - це база для зростання вітчизняної харчової промисловості, а також - соціально значуще завдання. Крім того, це ще і один з чинників, що забезпечують продовольчу безпеку країни», - упевнений С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня Національна комісія регулювання електроенергетики скасувала свою колишню постанову, якою за рекомендацією Кабінету міністрів України вводився пільговий рівень цін на природний газ, що реалізовується виробникам цукру.

З 1 жовтня 2009 року для цукрових заводів НКРЕ встановила пільгову ціну на газ у розмірі 1584,4 грн. за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, витрат на транспортування і постачання, а також витрат на реалізацію газу).

Таким чином, з 1 січня 2010 року цукровим заводам поставлятиметься газ за граничною ціною, встановленою для промислових споживачів – 2020,25 грн. за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, витрат на транспортування і постачання, а також витрат на реалізацію газу).

Як пояснив під час засідання начальник управління цінової і тарифної політики нафтогазового комплексу Владимир СЕМЕНЕЦЬ, рішення про скасування пільгових цін для виробників цукру було ухвалене у зв`язку з тим, що рекомендація Кабміну про їх введення розповсюджувалася лише на 2009 рік.