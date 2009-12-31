Держкомветмедицини змінив умови імпорту продуктів з тварин

Державний комітет ветеринарної медицини України змінив умови імпорту в Україну сировини та продуктів тваринного походження.

Як УНІАН повідомили в комітеті, вже зареєстровано наказ Держкомветмедицини України від 11 грудня 2009 року «Про визначення таким, що втратив силу, указу Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 12 березня 2001 року № 23 ”Про невідкладні заходи попередження й ліквідації проявів захворювання великої рогатої худоби губчатоподібною енцефалопатією та іншими пріонними інфекціями”.

«Затвердження цього нормативного документа – ще один крок до гармонізації українського законодавства з чинними правовими актами Світової організації торгівлі, міжнародними стандартами й рекомендаціями Міжнародного епізоотичного бюро щодо імпорту на територію України сировини та продуктів тварини походження, кормових добавок, преміксів, кормів для домашніх тварин, іншої продукції тваринного походження після попереднього вивчення епізоотичної ситуації, перевірки дотримання вимог до потужностей (об`єктів), виробничих процесів, умов зберігання та інших вимог у країнах, із яких імпортуються ці товари», - йдеться в повідомленні.

Як пояснили УНІАН у Держкомітеті ветеринарної медицини, відбулося спрощення процедури імпорту в Україну продукції тваринного походження. «Раніше кожне підприємство, яке планувало імпортувати свою продукцію в Україну, спочатку інспектувалося, а зараз воно отримує дозвіл на імпорт за наявності сертифікату походження. Але продукція все одно проходитиме ветеринарно-санітарну експертизу», - пояснили в комітеті.