В Україні очікується подальше похолодання

В Україні сьогодні очікується подальше зниження температури: вночі 14-20°, на півночі Лівобережжя подекуди 22-26° морозу, вдень 10-16° морозу, у південній частині вночі 9-14°, вдень 5-11° морозу.

На Закарпатті та у Криму вночі очікується 4-10°, вдень 1-6° морозу (на Південному узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла), повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Без опадів, лише у західних областях невеликий сніг, у Криму помірний сніг, мокрий сніг, місцями хуртовини. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

У Київській області у понеділок вночі очікується 15-20°, місцями 22° морозу, вдень 11-16° морозу. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У Києві вночі 16-18°, вдень 12-14° морозу.