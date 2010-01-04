Мінекономіки видаватиме ліцензії на імпорт цукру-сирцю

Міністерство економіки України з 11 січня 2010 року розпочне реєстрацію заявок на отримання ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю тростинного в рамках тарифної квоти на 2010 рік.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційній сайті відомства.

Нагадаємо, згідно із зобов`язанням України при перед Світовою організацією торгівлі, в 2010 році на митну територію нашої країни можуть бути ввезені 267,8 тис. тонн цукру-сирцю тростинного на пільгових умовах.