У чотирьох областях знеструмлено 218 населених пунктів
12:40, 08 січня 2010Агро
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Сьогодні вночі внаслідок шквалистого вітру, мокрого снігу і дощу, а також через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у 4 областях України сталося знеструмлення 218 населених пунктів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Полтавській області знеструмлено 141 населений пункт, у Харківській – 52, у Київській – 16, у Луганській – 9.
Електропостачання відновлюють бригади обенерго.
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