У чотирьох областях знеструмлено 218 населених пунктів

Сьогодні вночі внаслідок шквалистого вітру, мокрого снігу і дощу, а також через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у 4 областях України сталося знеструмлення 218 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Полтавській області знеструмлено 141 населений пункт, у Харківській – 52, у Київській – 16, у Луганській – 9.

Електропостачання відновлюють бригади обенерго.