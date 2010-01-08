Завтра в Україні очікуються сніг та мокрий сніг з дощем

Завтра у південній частині України та у східних областях істотні опади не очікуються. На решті території часом сніг та мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

В Україні часом тумани, на дорогах, крім південної частини, ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у південній частині та в Карпатах місцями пориви, 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, в Криму 12-17° тепла.

У Київській області у суботу очікується сніг та мокрий сніг, слабка ожеледь. Часом туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. У Києві вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.