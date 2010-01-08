Небувалі морози і снігопади паралізували Європу

Країни Європи паралізовані рясними снігопадами і аномальними морозами: в Іспанії виявилися заваленими понад 2 тисячі км доріг у 17 провінціях країни, а у Великобританії рекордні морози - місцями нижче 22 градусів за Цельсієм, повідомляє News.ru з посиланням на ЗМІ.

Рясні снігопади відмічені і у Франції: товщина сніжного покриву там місцями 50 сантиметрів. Для руху вантажівок були закриті великі шосе. Внаслідок негоди сотні хур скупчилися на кордоні Франції та Іспанії на трасі між містами Перпіньян і Барселона, а також біля міста Нарбонн.

Понад 250 пасажирів потягу на лінії Париж-Брюссель-Лондон через поломки, викликані снігопадом, провели дві години в тунелі під Ла-Маншем перш, ніж состав відбуксирували на поверхню.

В околицях міста Арль на півдні країни негода пошкодила лінії електропередачі. В результаті 15 тисяч чоловік залишаються без світла, передають "Вести".

Проблеми з електрикою відчувають і у Великобританії - в королівстві вперше за багато років виникли перебої з постачанням електроенергії. За повідомленнями британських ЗМІ, брак природного газу в країні виник через скорочення його постачань з Норвегії, де в четвер, 7 січня, на трьох найбільших норвезьких родовищах у Північному морі були відмічені технічні проблеми.

Сьогоднішня ніч на всій території Великобританії буде найхолоднішою за останні роки, оскільки стовпчик термометра опустився нижче мінус 20 градусів, прогнозують британські метеорологи.

Виключно люті для Великобританії морози привели в минулу добу до загибелі шести чоловік.

Снігопади та ожеледиця, що обрушилися на багато європейських країн, привели до відміни сотень рейсів в аеропортах Великобританії, Франції, Ірландії і Голландії. По всій Європі закрито багато автомагістралей, що привело до зриву постачань товарів.

Рекордні морози фіксуються в Скандинавії, де стовпчик термометра показує в районі мінус 40 градусів, передає telegraf.lv. До температурного рекорду вже підійшла Швеція.

Приблизно та ж картина спостерігається в Норвегії. В Осло обмежений рух автобусів через те, що масло в двигунах замерзло.

C дефіцитом антиожеледних реагентів вперше в своїй історії зіткнулася Німеччина. У багатьох районах країни температури в четвер впали нижче 10 градусів морозу. В результаті, на вулицях німецьких міст загинуло не менше дев`яти бездомних.

В Австрії влада запровадила режим підвищеної готовності в очікуванні сильних снігопадів найближчого дня, особливо в рівнинній частині країни.

У Польщі цією зими від холоду загинули вже 122 людей – здебільшого бездомні, передає Бі-Бі-Сі.