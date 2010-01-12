Терміни створення "зернового ОПЕК" не відомі

Терміни закінчення роботи із створення об`єднаної організації, що займається загальним напрямком розвитку потенціалу експорту зерна Росії, України і Казахстану, поки що незрозумілі. Про це в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" заявила міністр сільського господарства РФ Олена Скриннік, повідомляє Зерно он-лайн.

За її словами, робота у цьому напрямку ведеться, але терміни її закінчення "поки що незрозумілі". "Казахстан на сьогоднішній день самостійно виходить на ринки. Так само робить і Україна. Об`єднатися ми можемо, роботу цю ми ведемо, але рік-два потрібно ще подивитися, як ми розвиватимемося і що взагалі буде із зерновим ринком", - відзначила міністр.

При цьому О.Скриннік відзначила, що "за останні два роки вперше російське зерно стало стратегічним експортним продуктом". "У 2008 році ми експортували 23 млн. тонн, в 2009 році ми експортуватимемо, за нашими планами, близько 20 млн. тонн", - сказала вона.

За словами міністра, комплекс заходів, що проводиться урядом, дав можливість Росії вийти по експорту зерна на третє місце у світі після ЄС і США. Основними споживачами російського зерна є Єгипет, Туреччина і Японія. "Ми нарощуватимемо свій експортний потенціал у цих країнах", - відзначила О.Скриннік.